Китай ввел санкции против семи тайваньских политиков

Тайбэй, Тайвань. Иллюстративное фото: Pixabay

Китай ввел санкции в отношении семи высокопоставленных лиц Тайваня за поддержку сепаратизма и "независимости" острова, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Меры коснулись тайваньского представителя Сяо Мэйцинь, политиков Гу Лисюна и Чэнь Цзяохуа, замспикера Законодательного юаня (парламент Тайваня) Цай Цичана, членов Демократической прогрессивной партии Кэ Цзяньмина и Ван Динъюя, замгенсека данной партии Линь Фэйфаня.

Им и членам их семей запрещен въезд на территорию материкового Китая, а также в Гонконг и Макао.

Введение санкций связано с открытой поддержкой этих лиц сепаратизма и "независимости" Тайваня. А также с недавним нашумевшим визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и членов Конгресса на остров.

Официальный представитель КНР по делам Тайваня отметил, что тайваньские политики вели себя "особенно дурно" во время визита Пелоси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983334-kitay-vvel-sanktsii-protiv-semi-tayvanskih-politikov/