Эрдоган заявил о готовности устроить встречу Путина и Зеленского в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Stringer/Gettty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов внести вклад в решение конфликта между Россией и Украиной. Он пригласил Путина и Зеленского на встречу в Турции, передает агентство Anadolu в Twitter.

"Президент Эрдоган заявил, что Анкара готова внести свой вклад в решение конфликта между Россией и Украиной посредством дипломатии, и пригласил обоих лидеров на встречу в Турцию", - гласит сообщение.

"Президент Турции Эрдоган заявил, что обсудит вопрос Запорожской АЭС со своим российским коллегой Путиным", - гласит другое сообщение агентства.

18 августа Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем во Львове.

Как рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, все трое скоординировали свои действия по ключевым направлениям - Запорожская АЭС, зерновой коридор и освобождение украинских пленных.

Также на встрече во Львове Турция и Украина подписали меморандум, согласно которому Стамбул примет участие в восстановлении Украины после войны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983991-erdogan-zayavil-o-gotovnosti-ustroit-vstrechu-putina-i-zelenskogo-v-turtsii/