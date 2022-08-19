Зеленский назвал условие для мирных переговоров с Россией после встречи с Эрдоганом и Гутерришем

Зеленский, Гутерриш и Эрдоган на встрече во Львове. Фото: Mykola Tys/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Минувшая встреча президента Украины Владимира Зеленского, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во Львове длилась 40 минут.

Зеленский назвал условие для начала мирных переговоров с Россией.

"Для начала мирных переговоров Россия должна сначала покинуть оккупированные украинские территории, заявил Зеленский после переговоров с лидерами Турции и ООН", - говорится в сообщении агентства Anadolu в Twitter.

После встречи Зеленского, Эрдогана и Гутерриша, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что их не подталкивали к уступкам России, передает "Европейская Правда".

"Никто нас не склонял к уступкам в пользу России. Если снова полетит какая-то "зрада" в соцсетях, то сразу хочу сказать, что такого не было", - сказал Кулеба.

Он рассказал, что президенты и генсек ООН скоординировали на встрече во Львове свои дальнейшие действия по ключевым направлениям - Запорожская АЭС, зерновой коридор и освобождение украинских пленных.

"Подозреваю, что до завершения этой войны от координации и решений этой троицы будет зависеть решение многих проблем по дипломатическому пути. Между ними есть понимание, это главное", - сказал Кулеба.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "сохраняет веру в то, что война закончится за столом переговоров", передает "Украинская Правда" со ссылкой на "Суспильне".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983893-zelenskiy-nazval-uslovie-dlya-mirnyh-peregovorov-s-rossiey-posle-vstrechi-s-erdoganom-i-guterrishem/