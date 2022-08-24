Владимир Зеленский. Фото: John Thys/Contributor/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность своего участия в саммите G20, который состоится на Бали в ноябре, передает официальный сайт украинского президента.

По словам Зеленского, его присутствие зависит от того, какая ситуация сложится на фронте к этому моменту.

"Я сказал, при каких условиях мы готовы там быть, и благодарны, что Украину пригласили. И в каком формате - это будет зависеть от многих факторов. Для меня в первую очередь от того, что будет происходить на полях войны, на фронте", - говорится в сообщении от имени президента Украины.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил, что российский президент Владимир Путин прибудет на саммит "Большой Двадцатки". Также это подтвердил источник, близкий к Кремлю.

Саммит состоится 15-16 ноября на Бали. Украина не входит в G20, но в этом году ее представителей также решили пригласить.

В G20 входят США, Британия, Германия, Канада, Франция, Япония, Италия, Россия, Аргентина, Австралия, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Турция, Мексика, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия, а также ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984516-zelenskiy-otsenil-vozmozhnost-svoego-uchastiya-v-sammite-g20/