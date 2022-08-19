Генсек НАТО Столтенберг примет участие в саммите Крымской платформы

Йенс Столтенберг. Фото: Kyodo News Stills via Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса.

Мероприятие пройдет в режиме онлайн.

"23 августа 2022 года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие во втором саммите Крымской платформы (онлайн)", - говорится в сообщении.

Свое участие в саммите также подтвердили премьер Канады Джастин Трюдо, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Японии Фумио Кисида, говорится в сообщении Крымской платформы в Twitter.

Крымская платформа - дипломатическая инициатива украинского правительства, конечной целью которой является восстановление контроля Украины над Крымом.

Ранее Зеленский создал консультативный совет "по вопросам деоккупации и реинтеграции" Крыма и Севастополя, функционирующий в рамках Крымской платформы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983985-gensek-nato-stoltenberg-primet-uchastie-v-sammite-krymskoy-platformy/