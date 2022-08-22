Германия и Швеция высказались за визовые ограничения для россиян

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Члены "Христианско-демократического союза" Германии высказались за приостановку выдачи туристических виз для граждан России из-за войны в Украине, передает "Европейская Правда" со ссылкой на Spiegel.

"Туристические визы для россиян нужно приостановить. Местами для туристических поездок россиян больше не могут быть Париж и Порто, а разве что Пхеньян и Пекин… Это о том, чтобы дать четкий сигнал населению России", - сказала замлидера ХДС Андреа Линдхольц.

Тем временем министр иммиграции Швеции Андерс Игман говорит, что они тоже поддерживают ограничение выдачи виз россиянам, передает "ЕП" со ссылкой на P4Extra.

"Думаю, полное прекращение (выдачи виз) было бы сложно и неправильно воплотить. С другой стороны, строгое ограничение путем, например, отмены упрощенной визовой процедуры - это то, к чему мы, Эстония, Финляндия и другие, стремились в ЕС", - сказал Игман.

Ранее Эстония, Латвия, Литва, Чехия приостановили выдачу шенгенских виз гражданам России. Финляндия сократит выдачу виз на 90 процентов, Дания также хочет ограничить въезд, а Польша еще думает над ограничениями.

31 августа главы МИД ЕС обсудят вопрос о сокращении выдачи виз россиянам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984215-germaniya-i-shvetsiya-vyskazalis-za-vizovye-ogranicheniya-dlya-rossiyan/