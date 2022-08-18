Дания заявила о намерении ограничить въезд туристов из России

Копенгаген, Дания. Фото: Pexels

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод сообщил, что страна намерена ввести ограничения, способствующие значительному сокращению выдачи туристических виз гражданам России, передает "Европейская Правда" со ссылкой на TV2.

Но пока сейчас они надеются, что соответствующее совместное решение будет принято всеми странами ЕС. А если такого решения не последует, то Дания введет данные ограничения в отношении россиян самостоятельно.

"Если это не удастся сделать общим решением, с датской стороны мы рассмотрим возможность введения ограничений, которые еще больше сократят количество российских туристических виз", - сказал Кофод.

Ранее правительство Финляндии решило сократить с сентября выдачу виз российским гражданам на 90 процентов.

А Эстония с 18 августа официально прекратила пускать к себе граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983715-daniya-zayavila-o-namerenii-ogranichit-vezd-turistov-iz-rossii/