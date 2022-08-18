Эстония официально прекратила пускать россиян по своим визам

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С 18 августа официально вступило в силу ограничение, согласно которому Эстония закрыла границы гражданам России с шенгенскими визами, которые были выданы эстонской стороной.

Правительство Эстонии объявило об этом 11 августа. Тогда глава МИД страны Урмас Рейнсалу заявил, что мера вступит в силу через неделю.

Исключения будут действовать лишь для сотрудников диппредставительств в Эстонии и членов их семей и лиц, которые занимаются международными грузовыми и пассажирскими перевозками.

Еще введенное ограничение не распространяется на близких родственников тех, у кого имеется эстонское гражданство или вид на жительство, а также на лиц, имеющих право свободного передвижения по законодательству ЕС.

Рейнсалу отметил, что введенные ограничения коснутся обладателей виз, которые были выданы Эстонией. На визы других стран Шенгенской зоны это никак не повлияет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983669-estoniya-ofitsialno-prekratila-puskat-rossiyan-po-svoim-vizam/