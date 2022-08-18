Названа дата обсуждения главами МИД ЕС вопроса о сокращении выдачи виз россиянам

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Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят 31 августа на неформальной встрече в Праге возможное сокращение выдачи виз гражданам России, передает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.

При этом в ЕС речи о полной отмене выдачи виз всем россиянам не идет.

"Речь пойдет как об изменении шенгенского кодекса, который не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку, так и о возможных согласованных действиях стран ЕС в рамках имеющихся у них сейчас национальных компетенций", - говорит источник.

Сообщается, что на первом этапе Евросоюз планирует создать "добровольную систему сокращения" ежедневной выдачи туристических виз россиянам. К системе могут сразу присоединиться страны, которые готовы к нововедению, а затем уже остальные государства по мере готовности.

Эстония с 18 августа прекратила пускать к себе россиян с шенгенскими визами, которые были выданы республикой. Также Дания заявила о намерении ограничить въезд туристов из России, а Финляндия сократит с сентября выдачу виз российским гражданам на 90 процентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983781-nazvana-data-obsuzhdeniya-glavami-mid-es-voprosa-o-sokraschenii-vydachi-viz-rossiyanam/