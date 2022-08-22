Перед войной в Украине Шольц сказал Путину, что Киев не вступит в НАТО "ближайшие 30 лет"

Олаф Шольц. Фото: Bernd von Jutrczenka/Picture Alliance/Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что во время разговора с Путиным, который состоялся до войны, заявил, что Украина не станет членом НАТО еще "ближайшие 30 лет", передает "Европейская Правда" со ссылкой на Welt.

О разговоре с российским президентом Шольц рассказал 21 августа во время дня открытых дверей в саду своей резиденции.

"НАТО никогда не представляло угрозу России", - заявил канцлер ФРГ, отвечая на вопрос, почему альянс до войны в Украине не учел интересы России.

Также во время разговора с российским президентом, который состоялся до вторжения, Шольц сразу пояснил, что Украина не сможет стать частью НАТО "ближайшие 30 лет".

По словам Шольца, Путин утверждал ему, что Беларусь и Украина не могут существовать как отдельные государства.

Ранее канцлер ФРГ выразил мнение, что считает важным прямое общение с Путиным во время войны в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984168-pered-voynoy-v-ukraine-sholts-skazal-putinu-chto-kiev-ne-vstupit-v-nato-blizhayshie-30-let/