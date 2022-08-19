Politico: Госдеп США предупредил о последствиях в случае признания России спонсором терроризма

Энтони Блинкен. Кадр из видео: Youtube/US Department of State

Госдепартамент Соединенных Штатов неофициально предупредил членов Конгресса о негативных последствиях в случае объявления России государством-спонсором терроризма, передает Politico.

Во-первых, по словам источников, в Госдепе опасаются, что введение данной меры разрушит соглашение по экспорту украинского зерна, к которому страны не могли прийти долгие месяцы. А это, в свою очередь, вновь увеличит риск продовольственного кризиса.

Во-вторых, объявление России спонсором терроризма означает, что американцам будет запрещено иметь деловые отношения с этой страной.

США объявили государствами-спонсорами терроризма Кубу, КНДР, Сирию и Иран.

Отмечается, что Госдепартамент еще не выражал открыто свою точку зрения по России. К тому же окончательное решение по этому поводу остается за Блинкеном.

Ранее СМИ сообщали, что в июле между Блинкеном и Пелоси состоялся телефонный разговор. Спикер заявила, что если Госдеп не решит в скором времени вопрос по России, за него возьмется Конгресс. Накануне соответствующую резолюцию приняли в комитете Сената США.

Недавно сейм Латвии объявил Россию государством, поддерживающим терроризм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983883-politico-gosdep-ssha-predupredil-o-posledstviyah-v-sluchae-priznaniya-rossii-sponsorom-terrorizma/