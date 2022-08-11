Сейм Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм"

Рига, Латвия. Иллюстративное фото: Pexels

Сейм (Парламент) Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм" в связи с войной в Украине, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу латвийского сейма.

Соответствующее заявление, в котором "Россия признана государством, поддерживающим терроризм", было принято латвийской стороной 11 августа.

Вдобавок действия России на территории Украины были названы сеймом "терроризмом".

Сообщается, что 67 депутатов латвийского сейма проголосовали "за", а "против" высказались 16 человек.

Напомним, 23 июня комитет Сената США по международным отношениям поддержал резолюцию, согласно которой Россию могут признать государством-спонсором терроризма. Окончательное решение должны принять в администрации Байдена.

После этого в СМИ появилась информация о том, что в разговоре с Блинкеном Пелоси заявила, что если данный вопрос с Россией не будет вскоре решен, то за него возьмется Конгресс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982756-seym-latvii-obyavil-rossiyu-gosudarstvom-podderzhivayuschim-terrorizm/