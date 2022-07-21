Politico: Пелоси призвала Блинкена объявить Россию страной-спонсором терроризма

Нэнси Пелоси. Фото: Eric Lee/Bloomberg via Getty Images

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в телефонном разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном предложила объявить Россию страной-спонсором терроризма, передает Politico со ссылкой на источники.

И если Блинкен в скором времени не решит этот вопрос, то за него возьмется Конгресс, заявила Пелоси.

Данная мера, как утверждают эксперты, усилит давление на Россию.

Но, как ранее высказался представитель Госдепартамента США Нед Прайс, эффект от санкций, которые вводятся США, практически такой же, как если бы страну включили в список спонсоров терроризма.

"Санкции, которые мы ввели, - это те же шаги, что и в случае включения в список государств-спонсоров терроризма. Мы внимательно изучаем все потенциальные возможности", - сказал Прайс.

Напомним, комитет Сената США 23 июня одобрил резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979505-politico-pelosi-prizvala-blinkena-obyavit-rossiyu-stranoy-sponsorom-terrorizma/