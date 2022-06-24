Комитет Сената США одобрил резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма

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Комитет Сената США по международным отношениям 23 июня поддержал резолюцию, согласно которой Россию могут признать государством-спонсором терроризма, передает "Украинская Правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Демократ Крис Кунс подтвердил, что одобрение Комитетом не означает, что Россию уже официально признали государством-спонсором терроризма. Окончательное решение должна принять администрация Байдена.

"Пока это только резолюция поддержана Комитетом. Окончательное решение должна принять администрация президента. Это резолюция комитета, которая призывает администрацию, но не является фактическим признанием России как государства-спонсора терроризма", - сказал Кунс.

Но при этом утверждается, что одобрение Комитета будет иметь большую силу при голосовании в самом Сенате. А это, в свою очередь, может повлиять на решение Блинкена.

Государствами-спонсорами терроризма в США признаны Куба, КНДР, Сирия и Иран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975492-komitet-senata-ssha-odobril-rezolyutsiyu-o-priznanii-rossii-gosudarstvom-sponsorom-terrorizma/