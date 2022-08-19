Генсек ООН призвал к демилитаризации Запорожской АЭС
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) должна быть демилитаризирована, об этом говорится на сайте организации.
Он отметил, что обеспокоен развитием ситуации на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее.
"Должен возобладать здравый смысл с тем, чтобы избежать любых действий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность и безопасность атомной станции. Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. Необходимо срочно достичь соглашения с тем, чтобы восстановить [АЭС в] Запорожье как чисто гражданскую инфраструктуру и обеспечить безопасность этого района", – сказал Гутерриш.
Глава организации добавил, что объекты на ЗАЭС или ее окрестности не должны быть использованы в военных целях.
"Военная техника и персонал должны быть выведены со станции. Следует избегать дальнейшего развертывания сил или средств на станции. Ее территория должна быть демилитаризована. Надо признать очевидное: любой потенциальный ущерб [АЭС в] Запорожье – это самоубийство", – подчеркнул он.
Ранее в украинском Львове прошла встреча генсека ООН Антониу Гутерриша с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983890-gensek-oon-prizval-k-demilitarizatsii-zaporozhskoy-aes/