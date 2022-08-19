Генсек ООН призвал к демилитаризации Запорожской АЭС

Антониу Гутерриш. Фото: EuropaNewswire/Gado/Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) должна быть демилитаризирована, об этом говорится на сайте организации.

Он отметил, что обеспокоен развитием ситуации на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее.

"Должен возобладать здравый смысл с тем, чтобы избежать любых действий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность и безопасность атомной станции. Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. Необходимо срочно достичь соглашения с тем, чтобы восстановить [АЭС в] Запорожье как чисто гражданскую инфраструктуру и обеспечить безопасность этого района", – сказал Гутерриш.

Глава организации добавил, что объекты на ЗАЭС или ее окрестности не должны быть использованы в военных целях.

"Военная техника и персонал должны быть выведены со станции. Следует избегать дальнейшего развертывания сил или средств на станции. Ее территория должна быть демилитаризована. Надо признать очевидное: любой потенциальный ущерб [АЭС в] Запорожье – это самоубийство", – подчеркнул он.

Ранее в украинском Львове прошла встреча генсека ООН Антониу Гутерриша с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983890-gensek-oon-prizval-k-demilitarizatsii-zaporozhskoy-aes/