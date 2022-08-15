"Это очень опасный ход": в Китае отреагировали на визит конгрессменов США на Тайвань

Лю Сяомин. Фото: WIktor Szymanowicz/NurPhoto via Getty Images

Специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин заявил на своей странице в Twitter, что Пекин настоятельно призывает Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела Китая.

Как сообщил Американский институт на Тайване, делегация конгрессменов США прибыла 14 августа на остров в рамках поездки в Индо-Тихоокеанский регион. Их визит продлится до 15 августа.

Специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин отреагировал на новую поездку американских конгрессменов на Тайвань.

"Это очень опасный ход, который похож на игру с огнем. А те, кто играют с огнем, погибнут от него. Мы настоятельно призываем соответствующие страны придерживаться политики "одного Китая", надлежащим образом решать вопросы, связанные с Тайванем, а также прекратить вмешательство во внутренние дела Пекина", – заявил он.

Дипломат призвал США прекратить двойную игру и предпринять реальные действия, чтобы выполнить свое обязательство не поддерживать "независимость Тайваня". Он подчеркнул, что стремление к независимости при иностранной поддержке ни к чему не приведет, а использование тайваньского вопроса для сдерживания Китая обречено на провал.

Лю Сяомин добавил, что любой, кто попытается воспрепятствовать воссоединению Китая, столкнется с "великой стальной стеной", выкованной руками более 1,4 млрд жителей страны.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после поездки спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. В ответ на ее визит Китай начал масштабные учения в Тайваньском проливе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983131-eto-ochen-opasnyy-hod-v-kitae-otreagirovali-na-vizit-kongressmenov-ssha-na-tayvan/