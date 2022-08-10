Пелоси заявила, что Си Цзиньпин отреагировал на ее визит на Тайвань "как испуганный хулиган"

Нэнси Пелоси. Фото: Central News Agency/Bloomberg via Getty Images

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что китайский лидер Си Цзиньпин отреагировал на ее визит на Тайвань "как испуганный хулиган", передает Bloomberg.

Она также заявила, что Штаты невозможно запугать подобной реакцией Китая. При этом Пелоси отметила, что правительство КНР не имеет право контролировать рабочие визиты американского Конгресса.

"Я думаю, что он находится в уязвимом положении. Он ведет себя как испуганный хулиган", - сказала Пелоси, подразумевая экономику Китая.

Напомним, Китай изначально выражал протест визиту Пелоси на Тайвань. Тем не менее, несмотря на это, спикер прибыла на остров для встречи с официальными лицами, включая тайваньского лидера Цай Инвэнь.

После ее визита Китай начал масштабные военные учения в Тайваньском проливе. В ответ на китайскую реакцию Тайвань решил тоже провести собственные учения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982503-pelosi-zayavila-chto-si-tszinpin-otreagiroval-na-ee-vizit-na-tayvan-kak-ispugannyy-huligan/