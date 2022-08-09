Пентагон заявил, что не поддерживает движение Тайваня к независимости

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Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль заявил, что Штаты не собираются поддерживать движение Тайваня к независимости, передает РИА Новости.

"Мы не поддерживаем движение Тайваня к независимости. Наша политика не изменилась - это поддержка статус-кво", - сказал Каль.

При этом он отметил, что текущее поведение Китая и учения в Тайваньском проливе как раз свидетельствуют о том, что политика КНР изменилась.

"А вот политика Китая изменилась, и они как раз пытаются проложить путь к новому статус-кво. Речь про активности в (Тайваньском) проливе. Тем самым, Пекин стремится создать новую норму", - отметил Каль.

По словам чиновника, возможный конфликт может навредить всем сторонам. А также нанести ущерб всей мировой экономике. Поскольку Тайвань - лидер по производству полупроводников в мире.

Напомним, после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Китай начал масштабные военные учения в Тайваньском проливе. В ответ тайванськие ВС тоже решили провести собственные учения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982342-pentagon-zayavil-chto-ne-podderzhivaet-dvizhenie-tayvanya-k-nezavisimosti/