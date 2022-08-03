Пелоси назвала причину "большой шумихи" вокруг ее визита на Тайвань

Нэнси Пелоси. Фото: Brian Stukes/Getty Images

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на пресс-конференции по итогам встречи с лидером Тайваня Цай Инвэнь назвала причину "большой шумихи" вокруг ее визита на остров, передает ТАСС.

Причиной пристального внимания, по словам Пелоси, является то, что она занимает третий по значимости пост в правительстве США.

"Я думаю, важно отметить, что члены Конгресса США [бывали на Тайване в прошлом], некоторые из них совершали поездки ранее в этом году <…>. Полагаю, они [власти КНР] подняли большую шумиху, потому что я спикер. Не знаю, было это причиной или предлогом", - выразила мнение спикер Палаты представителей США.

Тем временем в Тайбэе прошла встреча Пелоси и лидера Тайваня Цай Инвэнь.

Спикер Палаты представителей США получила от тайваньской стороны правительственную медаль и заявила, что Штаты не откажутся от поддержки острова.

Визит Пелоси также прокомментировал Си Цзиньпин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981496-pelosi-nazvala-prichinu-bolshoy-shumihi-vokrug-ee-vizita-na-tayvan/