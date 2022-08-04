Зеленский заявил о желании поговорить с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин. Фото: Lintao Zhang/Getty Images

В первом после начала войны в Украине интервью South China Morning Post президент Владимир Зеленский заявил о желании поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я хотел бы поговорить напрямую [с Си Цзиньпином]. У меня был один разговор с Си Цзиньпином год назад. С момента начала широкомасштабной агрессии 24 февраля мы официально просили о разговоре, но у нас (не было) никаких разговоров с Китаем, хотя я считаю, что это было бы полезно", - сказал президент Украины.

По словам Зеленского, он хотел бы, чтобы отношения Украины и Китая "укреплялись и развивались с каждым годом", а также надеялся, что Китай пересмотрит свою позицию в отношении России из-за происходящего в его стране.

С начала войны в Украине в КНР призывали стороны к дипломатическому решению ситуации и выступали против односторонних санкций в отношении Москвы.

Также мы писали, что недавно Си Цзиньпин и Джо Байден обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981669-zelenskiy-zayavil-o-zhelanii-pogovorit-s-si-tszinpinom/