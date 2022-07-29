Байден и Си Цзиньпин в телефонном разговоре обсудили Украину и Тайвань

Джо Байден и Си Цзиньпин. Иллюстративное фото: Lintao Zhang/Getty Images

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора, который длился более двух часов, обсудили кризис в Украине и тайваньский вопрос.

Сначала лидеры государств обсудили области, в которых страны могут сотрудничать с акцентом на изменение климата, безопасность в области здравоохранения и борьбу с наркотиками. Си Цзиньпин и Джо Байден также обменялись мнениями о войне России в Украине и ее глобальных последствиях, говорится в стенограмме на сайте Белого дома.

Кроме того, они подробно обсудили Тайвань. Американский президент подтвердил приверженность США политике "одного Китая". Байден отметил, что Соединенные Штаты против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву стабильности и мира вокруг Тайваньского пролива.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая, власти Китая выступают против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос.

"Играющий с огнем непременно обожжет сам себя", – сказал Си Цзиньпин Байдену.

Председатель КНР заявил, что воля китайского народа, чья численность превышает 1,4 млрд человек, в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности страны "непоколебима".

Отмечается, что главы государств назвали состоявшийся телефонный разговор "искренним и обстоятельным".

Ранее Джо Байден заявил, что Штаты предоставят военную защиту Тайваню в случае нападения со стороны Китая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980771-bayden-i-si-tszinpin-v-telefonnom-razgovore-obsudili-ukrainu-i-tayvan/