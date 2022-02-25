Си Цзиньпин выступил за переговоры России и Украины

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Kenzaburo Fukuhara/Pool/Getty Images

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Китай выступил в поддержку урегулирования ситуации между Россией и Украиной путем переговоров.

Как отметил Си Цзиньпин, в ситуации вокруг Украины нужно отказаться от "менталитета холодной войны", а также уважать интересы безопасности. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

"Необходимо отказаться от менталитета холодной войны, принимать во внимание и уважать законные озабоченности стран в сфере безопасности, посредством переговоров сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм (обеспечения – прим. ред.) европейской безопасности", – заявил Си Цзиньпин.

Он отметил, что правительство Китая выступает за урегулирование разногласий между Россией и Украиной путем переговоров.

"Китайская сторона поддерживает урегулирование между Россией и Украиной путем переговоров", – добавил председатель КНР.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958037-si-tszinpin-vystupil-za-peregovory-rossii-i-ukrainy/