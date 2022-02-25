Си Цзиньпин выступил за переговоры России и Украины
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Китай выступил в поддержку урегулирования ситуации между Россией и Украиной путем переговоров.
Как отметил Си Цзиньпин, в ситуации вокруг Украины нужно отказаться от "менталитета холодной войны", а также уважать интересы безопасности. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
"Необходимо отказаться от менталитета холодной войны, принимать во внимание и уважать законные озабоченности стран в сфере безопасности, посредством переговоров сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм (обеспечения – прим. ред.) европейской безопасности", – заявил Си Цзиньпин.
Он отметил, что правительство Китая выступает за урегулирование разногласий между Россией и Украиной путем переговоров.
"Китайская сторона поддерживает урегулирование между Россией и Украиной путем переговоров", – добавил председатель КНР.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958037-si-tszinpin-vystupil-za-peregovory-rossii-i-ukrainy/