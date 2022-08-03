Назначено время досмотра в Стамбуле первого сухогруза из Украины

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Первый сухогруз с украинским зерном прибыл к турецкому Стамбулу. Его досмотр начнется в 10:00 часов по местному времени, передает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства обороны Турции.

Досмотр первого сухогруза начнется в 10:00 по стамбульскому времени (13:00 часов по времени Нур-Султана).

Сухогруз Razoni с кукурузой на борту, который вышел из Одесского порта, прибыл в Стамбул. Ранее турецкая сторона заявила, что данная партия направляется в Ливан.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что в последующем они намерены постепенно увеличивать объемы экспорта зерна. А пока первые две недели будут считаться испытательным сроком и украинская сторона будет отправлять не более трех судов с зерном в день.

Соглашение по экспорту зерна между Украиной и Россией было подписано 22 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981526-naznacheno-vremya-dosmotra-v-stambule-pervogo-suhogruza-iz-ukrainy/