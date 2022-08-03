Россия исключила возможность ядерного удара по Украине

Кремль. Фото: pixabay.com

На Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке представитель российской делегации Александр Трофимов исключил возможность ядерного удара России по Украине, передает РИА Новости.

"Хотели бы решительно отвергнуть прозвучавшие абсолютно беспочвенные и оторванные от реальности и неприемлемые спекуляции на счет того, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, в частности, в Украине. Не исключаем, что это делается специально – с целью нагнетания антироссийской истерии", - сказал Трофимов.

Он подтвердил, что Россия применит оружие такого рода только в ответ на ядерный удар, либо в случае, если под угрозой поставлено само существование государства.

Но ничего из вышеперечисленного не имеет отношения к ситуации в Украине. Россия, по словам Трофимова, выполняет все обязательства по неприменению ядерного оружия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981503-rossiya-isklyuchila-vozmozhnost-yadernogo-udara-po-ukraine/