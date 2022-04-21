Си Цзиньпин высказался против введения односторонних санкций

Си Цзиньпин. Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на церемонии открытия ключевой части Боаоского азиатского форума (БАФ) высказался против введения односторонних санкций и "двойных стандартов", передает ТАСС.

"Мы против односторонних санкций и не намерены проводить политику, нацеленную на формирование блоков и усиление противостояния. Китай поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование кризисных ситуаций, мы не будем следовать двойным стандартам", - сказал он.

Политик подчеркнул, что Китай против введения односторонних санкций.

Кроме того, КНР намерена совместными усилиями решать глобальные вопросы.

"Будем совместными усилиями урегулировать глобальные вопросы - противодействовать конфликтам, терроризму и изменениям климата, решать проблемы сетевой и биологической безопасности", - сказал председатель КНР.

Напомним, до начала войны в Украине Китай высказался против антироссийских санкций. А Си Цзиньпин выступил за дипломатическое решение конфликта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966151-si-tszinpin-vyskazalsya-protiv-vvedeniya-odnostoronnih-sanktsiy/