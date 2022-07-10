Могло выпускать шесть пуль за раз: стало известно об оружии, из которого застрелили Абэ

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Тэцуя Ямагами, которого обвиняют в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, рассказал о самодельном оружии, из которого стрелял в политика.

Самодельное огнестрельное оружие, которое было использовано при нападении, было способно стрелять шестью пулями за раз, пишет РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.

Утром воскресенья задержанный на месте нападения 41-летний Тэцуя Ямагами был передан в ведение прокуратуры. Ему были предъявлены обвинения в убийстве. В ходе допроса он и рассказал о самодельном оружии.

Ямагами пояснил, что его оружие было сделано из двух металлических труб, стянутых вместе изолентой, а в каждую металлическую трубку была вставлена капсула с 6 пулями.

Местный телеканал NHK со ссылкой на материалы следствия сообщает, что подозреваемый также рассказал о других самоделках. По словам мужчины, он также сделал оружие с тремя, пятью и шестью трубками.

"В металлическую трубку с порохом помещалась капсула, содержащая шесть пуль. Это был механизм, который мог производить шесть выстрелов за раз", - цитирует телеканал материалы дела.

Отмечается, что пулевые отверстия также были обнаружены на автомобиле, который был припаркован в 20 метрах от места нападения на Синдзо Абэ.

Напомним, что 8 июля Синдзо Абэ выступал с речью на улице в городе Нара. В это время дважды раздался звук, похожий на выстрел. Экс-премьер Японии скончался в больнице.

Подозреваемого задержали на месте преступления. Вскоре 41-летний житель префектуры Нара Тэцуя Ямагами на допросе в полиции рассказал о причинах своего поступка. Также появилась информация, что подозреваемый пытался сделать бомбу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977756-moglo-vypuskat-shest-pul-za-raz-stalo-izvestno-ob-oruzhii-iz-kotorogo-zastrelili-abe/