Стрелявший в Синдзо Абэ рассказал о причинах своего поступка

Задержание стрелявшего в экс-премьера Синдзо Абэ в городе Нара. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ 41-летний житель префектуры Нара Тэцуя Ямагами на допросе в полиции рассказал о причинах своего поступка.

По данным телеканала NHK, подозреваемый признался полиции в том, что стрелял в бывшего премьер-министра Японии. Он объяснил, что у него была неприязнь к определенной организации, с которой, по его мнению, был связан Синдзо Абэ.

Тэцуя Ямагами рассказал, что его мать была глубоко вовлечена в эту организацию и пожертвовала много денег, что вызвало серьезные проблемы у его семьи.

Между тем агентство Kyodo сообщает, что 41-летний житель префектуры Нара изначально планировал нападение на другого человека - лидера данной религиозной организации.

Однако впоследствии решил убить Синдзо Абэ, так как считал, что бывший премьер-министр Японии также имеет отношение к этой группе. При этом название организации пока не разглашается.

Напомним, 8 июля Синдзо Абэ выступал с речью на улице в городе Нара. В это время дважды раздался звук, похожий на выстрел. Экс-премьер страны потерял сознание, а позже скончался.

Подозреваемого задержали на месте преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977685-strelyavshiy-v-sindzo-abe-rasskazal-o-prichinah-svoego-postupka/