СМИ рассказали о личности стрелявшего в экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Задержание стрелявшего в экс-премьера Синдзо Абэ в городе Нара. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Личность стрелявшего установили. Им оказался житель города Нара Тэцуя Ямагами, который служил в военно-морских силах самообороны Японии в течение трех лет до 2005 года. Мужчина сопротивления при задержании не оказывал, передает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.

Сообщается, что в ходе инцидента Абэ получил ранение в шею справа. Кровотечение наблюдалось в области шеи и районе груди слева.

Напомним, Абэ в 11:30 часов по местному времени (08:30 часов по Нур-Султану) выступал с речью на улице в центральном городе Нара в одноименной префектуре. В один момент дважды раздался звук, похожий на выстрел, и бывший премьер Японии потерял сознание.

Стрелявшего мужчину задержали на месте преступления.

В больнице Университета Нара подтвердили, что Абэ был доставлен к ним.

В Интернете опубликовали видеоролики с места происшествия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977548-smi-rasskazali-o-lichnosti-strelyavshego-v-eks-premera-yaponii-sindzo-abe/