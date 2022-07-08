СМИ: Экс-премьер Японии Синдзо Абэ скончался после покушения

Синдзо Абэ. Фото: The Asahi Shimbun/Getty Images

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице Университета Нара в возрасте 67 лет в результате ранений, полученных во время покушения в городе Нара, передает Kyodo News.

Абэ занимал пост японского премьера с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год. Он считается проработавшим дольше всех на этом посту в истории страны.

Напомним, экс-премьер Японии Синдзо Абэ в 11:30 часов по местному времени (08:30 часов по Нур-Султану) выступал с речью на улице в центральном городе Нара в одноименной префектуре. В один момент дважды раздался звук, похожий на выстрел, и бывший премьер потерял сознание.

Позже в больнице Университета Нара подтвердили, что Абэ был доставлен к ним. Действующий премьер Японии Фумио Кисида отменил запланированные деловые поездки и прибыл в Токио.

Стрелявшего мужчину задержали на месте преступления. Им оказался житель города Нара Тэцуя Ямагами, который в течение трех лет до 2005 года служил в военно-морских силах самообороны Японии. Он дал первые показания, заявив, что был недоволен политиком и хотел его убить.

Ранее были опубликованы видеоролики с места происшествия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977552-skonchalsya-eks-premer-yaponii-sindzo-abe/