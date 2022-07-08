На экс-премьера Японии Синдзо Абэ было совершено покушение

Синдзо Абэ: The Asahi Shimbun via Getty Images

На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено покушение. Сообщается, что после звука выстрела политик потерял создание, передает РБК со ссылкой на телеканал NHK.

Синдзо Абэ выступал с речью на улице в центральном городе Нара в одноименной префектуре. В один момент дважды раздался звук, похожий на выстрел, и бывший премьер Японии потерял сознание. Предполагается, что он был ранен в грудь.

Выстрел раздался в 11:30 часов по местному времени (08:30 часов по Нур-Султану).

Абэ доставили в местную больницу. Согласно сообщению телеканала, у него сердечно-легочная недостаточность.

Стрелявшего мужчину задержали на месте. Его примерный возраст - 40 лет. Полиция ведет расследование.

Синдзо Абэ занимал пост премьера Японии дважды - с 2006 по 2007 и с 2012 по 2020 год. Считается, что он дольше всех занимал данный пост в истории страны.

СМИ опубликовали видео с места покушения на Абэ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977513-smi-na-eks-premera-yaponii-sindzo-abe-bylo-soversheno-pokushenie/