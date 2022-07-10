СМИ: стрелявший в Абэ признался, что пытался сделать бомбу

Иллюстративное фото: Тakashi Aoyama/Stringer/Getty Images

Японские СМИ сообщают, что Тэцуя Ямагами, которого подозревают в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, пытался сделать взрывное устройство.

Источники в правоохранительных органах сообщили корреспондентам местного издания Kyodo, что Ямагами пытался собрать бомбу, пишет РИА Новости.

Также стражи порядка заявили, что мужчина изготовил несколько единиц огнестрельного оружия.

Японское издание пишет, что утром в воскресенье 41-летнего Ямагами передали в ведение прокуратуры.

Напомним, что 8 июля Синдзо Абэ выступал с речью на улице в городе Нара. В это время дважды раздался звук, похожий на выстрел. Экс-премьер Японии скончался в больнице.

Подозреваемого задержали на месте преступления.

Вскоре 41-летний житель префектуры Нара Тэцуя Ямагами на допросе в полиции рассказал о причинах своего поступка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977742-smi-strelyavshiy-v-abe-priznalsya-chto-pytalsya-sdelat-bombu/