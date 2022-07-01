США впервые в истории обогнали Россию по поставкам газа в страны ЕС

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Глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль сообщил в Twitter-аккаунте, что впервые в истории Соединенные Штаты обогнали Россию по поставкам газа в ЕС.

"Недавнее резкое сокращение Россией поставок природного газа в ЕС означает, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортировал больше газа через СПГ из США, чем по трубопроводу из России. Сокращение поставок из России требует усилий по снижению спроса в ЕС для подготовки к суровой зиме", - сообщил Бироль.

Некоторые страны ЕС начали в спешке заполнять свои газовые хранилища, так как опасаются, что российская сторона прекратит поставки.

В Европарламенте решили, что страны ЕС должны заполнить 80 процентов своих хранилищ к 1 ноября 2022 года и увеличить запасы до 90 процентов к началу зимы 2023 года.

Тем временем Зеленский заявил, что они могут заместить часть поставок российского газа в ЕС. Также Украина предложила Европе свои хранилища для хранения газа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976588-ssha-vpervye-v-istorii-obognali-rossiyu-po-postavkam-gaza-v-strany-es/