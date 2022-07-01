Столтенберг заявил, что НАТО стремится не допустить конфликта с Россией

Йенс Столтенберг: Gettty Images/JOHN THYS / Contributor

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN рассказал, что целью расширения альянса не является эскалация в отношениях с российским правительством.

Столтенберг заявил, что принятые на саммите НАТО меры укрепят безопасность стран-членов.

"[Страны НАТО] находятся в большей безопасности, но в более опасном мире. Потому что сейчас мы живем в мире, где видим жестокое применение силы против близкого соседа и близкого партнера НАТО Украины. И именно по этой причине мы значительно усилили и будем усиливать наше присутствие в восточной части альянса", - сказал Столтенберг.

Одновременно с этим он подчеркнул, что альянс, оказывая мощную поддержку украинской стороне, стремится также не допустить распространения конфликта за пределы Украины.

"Наша цель во многом двояка. Мы должны оказать поддержку нашему близкому партнеру Украине. <...> И наша вторая и основная задача - это, конечно, предотвратить эскалацию конфликта за пределами Украины. Потому что ущерб, страдания и смерть, которые мы видим сегодня в Украине, могут быть еще хуже, если это перерастет в полномасштабную войну между Россией и НАТО", - сказал Столтенберг.

Саммит НАТО прошел в Мадриде 29-30 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976547-stoltenberg-zayavil-chto-nato-stremitsya-ne-dopustit-konflikta-s-rossiey/