Европарламент поддержал план заполнения газовых хранилищ в странах ЕС

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Депутаты Европейского парламента поддержали план, согласно которому страны ЕС должны будут заполнить свои газовые хранилища, передает Politico.

Газовые хранилища в странах ЕС должны быть заполнены на 80 процентов к 1 ноября текущего года. И на 90 процентов к началу зимы 2023 года.

490 депутатов проголосовали "за" этот план. 47 высказались против. Еще 55 чиновников решили воздержаться от голосования.

Предложение должно быть в скором времени официально признано Евросоветом. После чего вступит в силу в июле.

Вице-президент ЕК Франс Тиммерманс сказал, что сокращение поставок газа из России на сегодняшний день затронуло 12 стран ЕС.

Заполнять газовые хранилища уже решили в Германии, Нидерландах и еще нескольких странах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975522-evroparlament-podderzhal-plan-zapolneniya-gazovyh-hranilisch-v-stranah-es/