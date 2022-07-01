Зеленский допустил, что Украина сможет заместить часть поставок российского газа в ЕС

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении в Telegram сообщил, что страна начала поставлять электроэнергию на территорию Европейского союза.

Украина начала поставлять электроэнергию в Румынию.

"Сегодня произошел еще один значительный шаг в нашем сближении с ЕС - Украина начала значительный экспорт электроэнергии на территорию ЕС, в Румынию. И это только первый этап. Мы готовимся к увеличению поставок", - сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что их поставки могут заменить значительную часть российского газа.

"За счет украинской электроэнергии может быть замещена значительная часть российского газа, который потребляют европейцы. То есть для нас это не просто вопрос экспортной выручки, это вопрос безопасности для всей Европы", - сказал он.

Президент Украины напомнил, что после начала войны страна присоединилась к единой энергетической системе ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976488-zelenskiy-dopustil-chto-ukraina-smozhet-zamestit-chast-postavok-rossiyskogo-gaza-v-es/