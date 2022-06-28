Украина предложила Европе свои хранилища для хранения газа

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко предложил странам Европы хранить газ в подземных украинских хранилищах. Сообщение опубликовано на странице Галущенко в Facebook.

"Украина как председательствующий в 2022 году участник Energy Community готова подставить свое плечо и стать надежным партнером Европы в обеспечении устойчивого газоснабжения этого отопительного сезона. Наши подземные хранилища газа (ПХГ) - самые большие в Европе, и мы предлагаем их для хранения запасов газа европейских стран. Тем более, что условия хранения в Украине - самые оптимальные в Европе", - написал Галущенко.

Он отметил, что Украина намерена внести большой вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы.

Ранее Европарламент поддержал план, согласно которому газовые хранилища в странах ЕС должны быть заполнены на 80 процентов к 1 ноября текущего года и на 90 процентов к началу зимы 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975972-ukraina-predlozhila-evrope-svoi-hranilischa-dlya-hraneniya-gaza/