США заблокировали свыше 1 млрд долларов, связанных с олигархом Керимовым

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Министерство финансов США заблокировало активы на сумму более одного миллиарда долларов, которые связаны с российским олигархом Сулейманом Керимовым, передает Financial Times.

Деньги хранились в трастовом фонде в американском штате Делавэр и были заблокированы после того, как выяснилось, что Керимов сохранил долю в этом предприятии.

"Керимов использовал сложную серию юридических структур и подставных лиц, чтобы скрыть свою долю в Heritage Trust", - заявили в министерстве финансов США.

Ранее против российского миллиардера Сулеймана Керимова были введены санкции США в связи с войной в Украине.

Также в американском Минфине сообщили, что бенефициаром Heritage Trust был племянник Керимова Руслан Гаджиев. В отношении последнего Штатами тоже были введены санкции в конце марта.

А в начале мая суперъяхту Керимова за 325 млн долларов конфисковали на Фиджи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976530-ssha-zablokirovali-svyshe-1-mlrd-dollarov-svyazannyh-s-oligarhom-kerimovym/