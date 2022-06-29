Швеция и Финляндия официально получили приглашение на вступление в НАТО

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НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию вступить в альянс. Заявление по итогам заседания стран-участниц Североатлантического совета в Мадриде опубликовано на официальном сайте НАТО.

В заявлении говорится, что президенты и главы правительств стран-членов Североатлантического союза собрались в Мадриде в то время, "когда война вернулась на европейский континент".

"Это критический момент для нашей безопасности и международного мира и стабильности. Мы сохраняем единство и солидарность и вновь подтверждаем прочную трансатлантическую связь между нашими государствами. НАТО – оборонительный союз, не представляющий угрозы ни для какой страны", – отмечается в документе.

Страны-участницы НАТО решительным образом осудили "агрессивную войну России против Украины", заявив, что такие действия "подрывают международную безопасность и стабильность".

"Россия должна немедленно остановить эту войну и уйти из Украины. Беларусь должна прекратить свое соучастие в этой войне", – говорится в заявлении альянса.

По итогам заседания странами НАТО было принято решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО. Альянс договорился со странами о подписании протоколов о присоединении.

"При любом присоединении к Североатлантическому союзу крайне важно учитывать законные интересы безопасности всех стран-членов НАТО. Мы приветствуем заключение трехстороннего меморандума между Турцией, Финляндией и Швецией по этому вопросу.

Присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, НАТО - сильнее, а евроатлантический регион - безопаснее. Безопасность Финляндии и Швеции имеет первостепенное значение для Североатлантического союза, в том числе в процессе присоединения", – говорится в заявлении альянса.

Напомним, ранее Турция одобрила вступление Швеции и Финляндии в НАТО - страны подписали трехсторонний меморандум. Позже президент США Джо Байден поздравил страны с решением этого вопроса.

При этом в мае Эрдоган заявлял, что выполнит все "зависящее от Турции" касательно членства Швеции и Финляндии в НАТО, но при определенных условиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976260-shvetsiya-i-finlyandiya-ofitsialno-poluchili-priglashenie-na-vstuplenie-v-nato/