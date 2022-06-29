Канада предоставит Украине кредит на 150 млн долларов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: Drew Angerer/Getty Images

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что они предоставят Украине льготный кредит в размере 200 млн канадских долларов (150 млн долларов США), передает "Укринформ".

Заявление Трюдо было сделано на пресс-конференции по итогам саммита G7.

"Канада предоставит украинскому правительству 200 млн [канадских] долларов, чтобы поддержать его немедленную потребность в ликвидности", - сказал канадский премьер.

Кроме того, Канада пожертвует 115 млн долларов США в ряд проектов по поддержанию мира и безопасности. Также деньги будут направлены на гуманитарную помощь Украине.

На пресс-конференции Трюдо поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Тем временем в Германии завершился саммит "Большой семерки", куда входят США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Япония и Италия. Также на встрече присутствовали глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976124-kanada-predostavit-ukraine-kredit-na-150-mln-dollarov/