Байден поздравил Швецию, Финляндию и Турцию в связи с решением по вопросу НАТО

Саули Ниинисте, Джо Байден, Магдалена Андерссон. Фото: twitter.com/POTUS

Американский президент Джо Байден поздравил на своей странице в Twitter Турцию, Швецию, Финляндию в связи с решением по вопросу членства двух последних стран в НАТО.

"Поздравляем Финляндию, Швецию и Турцию с подписанием трехстороннего меморандума – это важный шаг на пути приглашения Финляндии и Швеции к вступлению в НАТО, который укрепит наш Североатлантический союз и коллективную безопасность, также отличный способ начать саммит", – говорится в его публикации.

Байден также находится в Мадриде, где проходит саммит стран-членов НАТО.

Ранее в Мадриде на саммите НАТО Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум, который открывает для Финляндии и Швеции возможность вступить в НАТО. Меморандум был подписан министрами иностранных дел трех стран в присутствии всех трех национальных лидеров и генерального секретаря НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976103-bayden-pozdravil-shvetsiyu-finlyandiyu-i-turtsiyu-v-svyazi-s-resheniem-po-voprosu-nato/