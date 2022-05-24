Эрдоган назвал условие поддержки Турцией членства Швеции и Финляндии в НАТО

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Adem Altan / Contributor / Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выполнит все "зависящее от Турции" по членству Швеции и Финляндии в НАТО, но при определенных условиях. Для этого должны произойти изменения по вопросам, беспокоящим Анкару, передает РИА Новости.

Турецкий лидер сделал заявление во время обращения к народу.

"Те, кто оказывают поддержку и защищают террористов, должны пересмотреть свою незаконную, высокомерную позицию, которую они демонстрируют в отношении нас", – сказал Эрдоган.

По его словам, если Турция увидит конкретные изменениям по тем вопросам, которые ее беспокоят, то Анкара сделает все для вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

"Если мы увидим конкретные изменения по вопросам, которые нас беспокоят, пусть ни у кого не вызывает сомнений то, что мы выполним от нас зависящее", – отметил он.

Ранее Турция озвучила требования по одобрению членства Финляндии и Швеции в НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970684-erdogan-nazval-uslovie-podderzhki-turtsiey-chlenstva-shvetsii-i-finlyandii-v-nato/