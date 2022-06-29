Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН

Владимир Зеленский. Кадр из видео: Facebook / Офіс Президента України

Украинский президент Владимир Зеленский во время заседания Совбеза ООН заявил, что Россию необходимо исключить из Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности организации, передает УНИАН.

"Я предлагаю, чтобы было сделано заявление, чтобы было принято решение, что это террористический акт. И чтобы можно было расследовать независимо всю необходимую информацию, и чтобы действительно было проверено, была ли эта атака с территории России", – отметил Зеленский, упомянув ракетные удары по торговому центру в Кременчуге.

Глава Украины призвал Совбез ООН лишить Россию права голоса в Генеральной ассамблее.

"Призываю вас лишить Россию права голоса в Генеральной ассамблее. Это несправедливо. Россия не имеет права оставаться в Совете безопасности. Если мы будем последовательными и будем проявлять надлежащую политическую волю, то это единственный возможный способ, благодаря которому хартия ООН может работать и благодаря которому сможет сохраняться уважение", – заявил Зеленский.

Ранее США заявили, что Россию нельзя исключить из состава Совбеза ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976119-zelenskiy-prizval-isklyuchit-rossiyu-iz-sovbeza-oon/