Молдова выразила опасение, что о ее стремлении вступить в ЕС забудут из-за Украины

Наталья Гаврилица. Кадр из видео: YouTube/NewsMaker

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что для них очень важно "не быть забытыми" в вопросе вступления в Евросоюз, передает Bloomberg.

"Время пришло. Для нас очень важно не быть забытыми, не остаться позади и не стать серой зоной. Народ Молдовы массово проголосовал за европейскую интеграцию еще до начала войны [в Украине]", - сказала Гаврилица.

С момента обретения независимости в 1991 году Молдова считается одной из беднейших стран в Европе. Сейчас государство по-прежнему испытывает трудности, вдобавок не имеет выхода к морю, отчего зависит от поставок российского газа через Приднестровье.

Молдова в конце апреля уже передала первую часть опросника послу ЕС для получения статуса страны-кандидата.

Тем временем в ЕС активно ведутся разговоры о процессе вступления Украины. В начале апреля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время визита в Украину передала Зеленскому опросник для ускоренного вступления в ЕС.

А президент Франции Эммануэль Макрон недавно сообщил, что заявка на членство Украины в блоке будет рассмотрена в июне этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971115-moldova-vyrazila-opasenie-chto-o-ee-stremlenii-vstupit-v-es-zabudut-iz-za-ukrainy/