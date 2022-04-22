Молдова заполнила опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС

Майя Санду. Фото: picture alliance / Contributor / Getty Images

Молдова заполнила опросник для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Церемония вручения документа послу ЕС прошла 22 апреля, передает Newsmaker.

"Вступление в ЕС - это национальный проект Молдовы, проект нынешнего поколения, свет в конце тоннеля, который нам всем так нужен. И для этого мы должны работать, делать совместные усилия всем обществом. ЕС - прежде всего проект мира, благосостояния, демократии, процветания. Молдова будет в безопасности в европейской семье", - сказала президент Майя Санду.

Как рассказал посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс, страна заполнила первую часть опросника всего за 11 дней. Это показывает, насколько сильно Молдова стремится стать частью Евросоюза.

На данный момент молдавскому правительству уже передали вторую часть опросника.

Напомним, заявка на вступление в ЕС была подписана Санду 3 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966369-moldova-zapolnila-oprosnik-dlya-polucheniya-statusa-kandidata-na-chlenstvo-v-es/