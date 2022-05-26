Израиль запретил Германии поставлять Украине оружие, изготовленное по их технологии

Амир Эшель. Кадр из видео: YouTube/IPS

Израиль отклонил просьбу США разрешить Германии поставлять оружие Украине, изготовленное по израильской технологии, передает Axios со ссылкой на источники.

Противотанковые ракеты Spike производятся на заводе, принадлежащем Израилю, но расположенном в Германии. Согласно лицензии, Берлин не может передавать данное оружие без разрешения Иерусалима.

Две недели назад гендиректор Минобороны Израиля Амир Эшель посетил Вашингтон с визитом. С ним встретился замминистра обороны Штатов по вопросам политики Колин Каль. Последний попросил передать Украине Spike. Но Эшель отклонил просьбу.

Отказ израильский чиновник объяснил тем, что если в российских солдат будут стрелять из их оружия, то "это может привести к тому, что Россия нанесет ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии".

Но при этом Эшель сообщил, что Израиль передаст Украине только нелетальное военное снаряжение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971064-izrail-zapretil-germanii-postavlyat-ukraine-oruzhie-izgotovlennoe-po-ih-tehnologii/