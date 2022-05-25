Комиссар ЕС ответил на вопрос, могут ли они отказаться от российской нефти, но без Венгрии

Паоло Джентилони. Кадр из видео: YouTube/Bloomberg Markets and Finance

На Всемирном экономическом форуме в Давосе комиссар по экономике Евросоюза Паоло Джентилони заявил, что они продолжают работать над эмбарго на российскую нефть, передает Bloomberg.

Страны Евросоюза уже долгое время не могут прийти к единому мнению в вопросе эмбарго на нефть из России, так как Венгрия решительно выступает против этого. По мнению последних, это также навредит экономике их страны.

Тем временем комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони выразил надежду, что вопрос будет решен уже на этой неделе. Он заявил, что они продолжают работать над этим.

"Венгрия не поддерживает нефтяное эмбарго, и это правда, но мы работаем над этим", - сказал он.

Тогда ему задали вопрос, может ли ЕС осуществить запрет нефти, но не привлекать к запрету Венгрию. Джентилони заявил, что он не хочет обсуждать "план Б", когда все еще идет работа над "планом А".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970969-komissar-es-otvetil-na-vopros-mogut-li-oni-otkazatsya-ot-rossiyskoy-nefti-no-bez-vengrii/