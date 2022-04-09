Зеленский получил опросник для ускоренного вступления в Евросоюз
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично передала Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого необходимо для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.
Церемония прошла после переговоров с Зеленским в Киеве, сообщают корреспонденты издания "Европейская правда".
Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот опросник является основой для дискуссии, которая должна привести к выводу Еврокомиссии о том, готова ли Украина получить устав кандидата.
По ее словам, речь идет об ускоренной процедуре, поскольку отношения Украины и ЕС настолько развиты, что Брюссель не нуждается в ответах.
"Мы знаем много друг о друге. Поэтому заполнение займет не годы, как обычно, а недели", – объяснила она.
Зеленский же заверил президента Еврокомиссии, что Украина подготовит ответы уже через неделю.
Отмечается, что Урсула фон дер Ляйен не дала прогнозов насчет того, когда ЕС может принять решение о предоставлении статуса кандидата Украине.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Позже глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем Twitter о принятии заявки на членство Украины в Евросоюзе.
А 1 марта Зеленский выступил по видеосвязи перед депутатами Европарламента.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964270-zelenskiy-poluchil-oprosnik-dlya-uskorennogo-vstupleniya-v-evrosoyuz/