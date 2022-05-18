Макрон сообщил Зеленскому, что заявка Украины на членство в ЕС будет рассмотрена в июне

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

17 мая состоялся очередной телефонный разговор между президентом Франции Макроном и президентом Украины Зеленским. Сообщение опубликовано на сайте Елисейского дворца.

Эммануэль Макрон поинтересовался текущей ситуацией в Мариуполе, также заявил о готовности Франции предоставить Украине финансовую, военную и гуманитарную помощи.

Главы государств обсудили проблему продовольственной безопасности и вопрос предоставления французской стороной гарантий безопасности.

"Президенты также обсудили гарантии безопасности, которые Франция может предоставить Украине в рамках международного соглашения, чтобы обеспечить соблюдение суверенитета и территориальной целостности страны", - сказано в сообщении.

Кроме того, Макрон подтвердил Зеленскому, что заявка Украины на вступление в ЕС будет рассмотрена в июне на заседании Евросовета.

Ранее Чехия захотела пригласить украинского президента на саммит ЕС в октябре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969778-makron-soobschil-zelenskomu-chto-zayavka-ukrainy-na-chlenstvo-v-es-budet-rassmotrena-v-iyune/