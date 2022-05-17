Переговоры Украины и России приостановлены, подтвердили в офисе Зеленского

Флаги России и Украины. Фото: Kagenmi/ Gettty Images

Российско-украинские переговоры приостановлены, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, после встречи в Стамбуле не было никакого продвижения.

О приостановке переговорного процесса Подоляк сообщил в эфире украинского телемарафона, пишет "Униан".

"На сегодня он (переговорный процесс – ред.) приостановлен. После стамбульского коммюнике каких-то изменений, продвижения вперед нет. Российская Федерация все еще остается в своем стереотипном мышлении. Но любая война будет завершаться за столом переговоров, и модерировать этот процесс будет господин Зеленский", - заявил советник.

О приостановке процесса высказались и в МИД РФ. Замглавы ведомства Андрей Руденко заявил, что Киев практически вышел из переговоров, передает РИА Новости.

"Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла фактически из переговорного процесса. Ни в каком виде (они не идут - ред.)", - сообщил политик.

По информации Руденко, от украинской стороны не поступало никакого ответа на российский проект договора.

Напомним, ранее генсек ООН заявил, что война в Украине завершится не скоро. В апреле премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщал, что не исключает, что конфликт в Украине может продлиться до конца следующего года.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский отметил, что нет признаков скорого завершения российско-украинской войны. Тем не менее украинский лидер считает, что не все дипломатические связи Украины с Россией разрушены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969747-peregovory-ukrainy-i-rossii-priostanovleny-podtverdili-v-ofise-zelenskogo/