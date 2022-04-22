Борис Джонсон заявил, что конфликт в Украине может продлиться до конца 2023 года

Борис Джонсон. Фото: Toby Melville/WPA Pool/Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключает, что конфликт в Украине может продлиться до конца следующего года. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Дели, передает The Insider.

Журналисты попросили британского премьера прокомментировать заявления западных политиков о том, что "Путин все еще может победить, несмотря на стратегические просчеты", а также поинтересовались мнением Джонсона о прогнозах, что "война в Украине может продлиться до конца 2023 года".

"Печально, но это действительно возможно. У Путина огромная армия. У него очень сложное политическое положение, потому что он совершил катастрофическую ошибку. Единственный вариант, который у него сейчас есть - это продолжать пытаться использовать свой ужасающий, жестокий подход, то есть с помощью армии пытаться "раздавить" Украину. И он очень близок к захвату сухопутного коридора в Мариуполе", - заявил Джонсон.

Он добавил, что ситуация остается "непредсказуемой".

"Независимо от того, какое военное превосходство Владимир Путин сможет реализовать в ближайшие несколько месяцев, я согласен, что это может быть длительный период", - заявил премьер Великобритании, отметив мужество и героизм украинского народа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966418-boris-dzhonson-zayavil-chto-konflikt-v-ukraine-mozhet-prodlitsya-do-kontsa-2023-goda/